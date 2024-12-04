В Башкирии мужчина поехал в зону СВО, чтобы увидеть сына

Житель Архангельского района отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы увидеться с сыном. Фарит Хажиев присоединился к очередному муниципальному гумконвою, в формировании которого приняли участие школьники, неравнодушные жители и предприниматели.
Позади более двух тысяч километров, и последние метры до позиций мобилизованных из Архангельского района для Фарита Хажиева стали самыми волнительными. Когда гумконвой прибыл на место, он первым выскочил из автомобиля, чтобы наконец-то обнять своего родного сына. Эмоции настолько переполнили отца, что он едва мог сдерживать слезы счастья.
Как к своим родным, на Донбасс приезжает и предприниматель Грант Авакян. Для него это уже далеко не первая поездка. Привозит своим землякам всё самое необходимое.
Своих поддерживает и администрация Архангельского района. По заявкам мобилизованных привезли дрон-детекторы последней модели. А также подарки и приветы от детей.
Школьники из деревни Максим Горький на 3D-принтерах печатают нифопамницы для наших бойцов. Один шприц с этой стороны, второй — с другой.
Для бойцов встреча с земляками — как праздник. Это возможность хоть ненадолго отвлечься от военных будней, узнать о последних новостях своей малой Родины. И, конечно, передать приветы всем тем, кому не всё равно и кто ждет своих героев дома.