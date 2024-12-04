В Башкирии суд избавил пенсионерку от кредита

Суд избавил пенсионерку от оформленного на ее имя кредитного займа. Баснословную сумму ей повесили телефонные мошенники. Действовали под видом операторов связи. Женщину убедили отправить смс-код, чтобы продлить договор на оказание услуг. А через несколько дней пенсионерка узнала, что на ее имя оформили кредит.

Раиса Шумакова — жертва телефонных мошенников. На имя 73-летней женщины оформили кредит в 200 тысяч рублей без ее согласия. Как рассказывает Раиса Николаевна, позвонили неизвестные и представились сотрудниками компании сотовой связи. Сообщили, что у нее заканчивается срок действия сим-карты.

Для того чтобы продлить договор, она продиктовала смс-код, который ей отправили на телефон. По словам пенсионерки, через несколько дней выяснилось, что на нее оформили кредит, ставка по которому почти 60%. И даже заложили машину, которой у нее в принципе нет. Бабушка обратилась в полицию.

В прокуратуре установили, что при оформлении договора использовали аналог ручной подписи. Подали иск в суд с требованием признать кредитный займ недействительным. Но даже после этого пенсионерку терроризировали звонками с требованием внести очередной платеж.

Суд признал, что банк заключил договор в одностороннем порядке, без согласия клиентки. Теперь финансовая организация после вступления решения в законную силу обязана аннулировать кредитный займ. Будет дана оценка деятельности банка, а также работе микрофинансовой организации.

Телефонные аферисты без устали изобретают новые схемы обмана. Предпочитают действовать онлайн. Большинство мошеннических сценариев строятся на эмоциях жертвы. Их подкрепляют скоростью, не давая человеку времени на размышление.