В Уфе открылась выставка войскового священника Виктора Иванова

В Уфе открылась персональная выставка войскового священника протоиерея Виктора Иванова. Несколько десятков графических работ были написаны на территории проведения специальной военной операции. Отец Виктор уже более двух лет поддерживает бойцов из Башкортостана, а в свободное время делает зарисовки. Сегодня художник представил их на суд зрителя.

Очерки отца Виктора, как дневник памяти, только вместо текста — зарисовки. На картинах — быт бойцов, разрушенные дома, блиндажи и спецтехника, полевая кухня, пейзажи и портреты земляков. Многие работы написаны буквально «на коленке». В качестве материалов — сепия, мел и тонированная бумага.

Пишет войсковой священник не только картины. С гостями выставки он поделился песней, посвященной бойцам башкирских батальонов. Всего у него их более 200.

На открытие выставки пришли друзья, родные, неравнодушные к творчеству художника люди, школьники и студенты. Войсковому священнику вручили и почетную грамоту, ведь сегодня основное служение отца Виктора — на СВО, в рядах полков, состоящих из добровольцев и мобилизованных жителей республики.

Там он вместе с Хамза-хазратом поддерживает бойцов, благословляет и принимает исповеди, причащает и беседует с ними по душам. И представленная выставка — часть их жизни сегодня.

Эта выставка ещё и история. Это очерки, которые рассказывают нам от первого лица. Это очень ценные вещи, которые должны храниться, но, самое главное, которые должны видеть люди. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»