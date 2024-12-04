В Уфе музыкант-виновник крупной аварии признал свою вину

Виновник смертельного ДТП, в котором также пострадал сотрудник ДПС, прокомментировал случившееся. Сегодня в Октябрьском районном суде города Уфы водителю избрали меру пресечения. По вине пьяного мужчины погибла женщина, несколько человек пострадали.

Предположения очевидцев вскоре уже подтвердит алкотестер. Освидетельствование водителя «Киа» показало 0,906 миллиграмм на литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это практически равноценно выпитой бутылке водки. Спустя 16 часов уже в суде в статусе обвиняемого 37-летний Владимир Сиротин будет просить смягчения меры пресечения.

Двигаясь по улице Сельской Богородской, Сиротин пытался объехать место ДТП по встречной полосе, где столкнулся с автомашиной «Ниссан». После этого он сбивает людей, находившихся неподалеку: инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение на месте ДТП, водителей «Рено», «Шкоды» и эвакуатора.

В результате дорожной аварии водитель «Шкоды» и инспектор ДПС каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу. Известно, что женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Марсель Бикташев, старший инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД России по Республике Башкортостан