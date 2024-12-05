Жители Татышлинского района хотят провести водопровод в рамках ППМИ

Жители Татышлинского района с помощью ППМИ хотят решить проблемы с водопроводом. В деревне Старый Кызыл-Яр никогда не видели централизованного водоснабжения. Местные пользовались колодцами или бурили скважины. Но пять лет назад после сильной засухи начались проблемы с водой, которые затронули практически всё население деревни.

Сельское поселение, куда входит деревня, уже не раз участвовало в ППМИ. Так, в трёх населенных пунктах сделали дороги, построили гараж для пожарной машины, возвели обелиск участникам Великой Отечественной войны. Теперь жители деревни Старый Кызыл-Яр надеются решить проблему с водой.