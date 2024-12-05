В Уфе врачи установили уникальный имплант для борьбы с недержанием

20 минут на решение многолетней проблемы. На базе клиники Башгосмедуниверситета прошел мастер-класс по операции. В организм устанавливается слинг – специальную сетку, которая помогает справиться с недержанием. И если сама операция рядовая, то устанавливаемый имплант – разработка российских ученых.

Однако уфимские специалисты пошли дальше и стали применять всемирно известный аллоплант – разработку группы российских учёных во главе с Эрнстом Мулдашевым. Уникальный биоматериал стимулирует поражённые ткани и органы самостоятельно восстанавливаться.

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