В Уфе врачи установили уникальный имплант для борьбы с недержанием

20 минут на решение многолетней проблемы. На базе клиники Башгосмедуниверситета прошел мастер-класс по операции. В организм устанавливается слинг – специальную сетку, которая помогает справиться с недержанием. И если сама операция рядовая, то устанавливаемый имплант – разработка российских ученых.