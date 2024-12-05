Жители Уфы хотят обновить площадку в детсаду благодаря ППМИ

«Площадка мечты» – так называется проект, который хотят реализовать на базе детского сада № 320 в Уфе. Представители учреждения совместно с советом многоквартирного дома № 85/1 по улице Черниковской решили принять участие в программе поддержки местных инициатив – 2025. На территории детского сада планируют обустроить игровые площадки. В прошлом году благодаря этой же программе часть элементов на улице уже удалось обновить.

Детский сад посещают более 250 детей, среди них есть дошкольники с ОВЗ и инвалидностью, поэтому игровая площадка с учетом особенностей малышей действительно необходима, говорят работники учреждения. Главное, что она будет безопасной для занятий на свежем воздухе.