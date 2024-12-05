В Башкирии прошла презентация книги Альфии Асадуллиной «Кем быть?»

В библиотеке Ишимбая прошла презентация детской книги башкирской поэтессы Альфии Асадуллиной «Кем быть?», выпущенной издательством «Китап». Она существует в двух вариантах – бумажном и мультимедийном.

В книге автор обращается к детям и рассказывает, какие есть профессии и как выбрать ту, которая нравится. Участниками презентации стали школьники, учителя и воспитатели детских садов. После презентации книги детей пригласили во «ВкусоТерри». Там они создавали свои модели мобильных телефонов из разных продуктов.