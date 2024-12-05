Башкирский командир медвзвода награждён медалью Шаймуратова

Командир отделения эвакуации медицинского взвода из полка «Башкортостан» Ильшат Шагидуллин из Башкирии награжден медалью генерала Шаймуратова. Он долгие годы служил в системе МВД, но в прошлом году решил подписать контракт с Министерством обороны. С августа 2023 года он активно участвует в спецоперации, выполняя боевые задачи. Награду ему присудили за проявленную храбрость и отвагу в ходе исполнения воинского долга на СВО.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: bashinform.ru