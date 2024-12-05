Боец из Салаватского района награждён медалью Жукова

Солдат из Салаватского района продемонстрировал мужество в зоне спецоперации. 39-летний житель села Малояз, старший прапорщик контрактной службы Салават Уральский, проявил храбрость, участвуя в штурмовых действиях и координируя действия своих товарищей.
Он проявил решительность, благодаря чему штурмовые группы сумели избежать лишних потерь при зачистке улиц и зданий от врага. Во время выполнения задач в составе танкового экипажа он также четыре часа восстанавливал многозадачное защитное оборудование для видеосвязи, повреждённое в результате обстрела. Несмотря на опасность, боец успешно справился со всеми возложенными на него обязанностями, проявив стойкость и способность работать в сложных условиях.
Командование отметило его подвиг. Он был награждён медалью Жукова. Такие героические поступки стали обычным делом для наших солдат. В настоящее время около трёхсот жителей Салаватского района находятся на фронте, и каждый из них – настоящий герой.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Иглинские вести».