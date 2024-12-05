Отцовский выбор: как боец с позывным «Регион» стал защитником страны

Многие добровольцы, отправившиеся на защиту страны в ходе СВО, оставили за спиной комфортную жизнь, семью и детей. Один из таких героев — боец с позывным «Регион».

Перед началом военных действий «Регион» ушел на пенсию и посвятил время воспитанию своего сына. Решение участвовать в спецоперации пришло к нему с самого начала, когда он понял, насколько важно бороться за будущее своих детей. Служив в МВД с 1991 по 1993 год и продолжая работать в правоохранительных органах до пенсии, он долго размышлял о том, как его опыт может быть полезен в условиях конфликта. Однако его жена долго не могла смириться с мыслью о его отъезде, переживая за его безопасность.

В течение года «Регион» готовил супругу к своему решению и объяснял ему свои намерения. Наконец, когда их сын пошел в школу, он сам проводил его в первый класс 1 сентября, а уже через два дня отправился на обучение в Нижний Новгород.

На протяжении года и двух месяцев службы «Регион» проявлял мужество и преданность, получив в итоге медаль за участие в СВО. Его поддерживала радость от получения именных посылок от земляков, друзей и даже детей. Эти моменты помогали ему ощущать связь с домом и давали силы для выполнения миссии.

«Регион» поделился несколькими важными советами для будущих добровольцев.

Подготовьтесь морально, проходя курсы и общаясь с ветеранами, чтобы быть готовыми к испытаниям. Обсуждайте свои намерения с близкими, чтобы создать поддержку и снизить напряжение. Займитесь спортом, чтобы физически подготовить свое тело к нагрузкам.Сохраняйте человечность и стремитесь помогать другим, ведь это делает нас лучше .Поддерживайте связь с родными, не стесняйтесь делиться своими переживаниями. позывной «Регион»

История «Регионa» — это пример мужества, преданности семье и патриотизма. Его путь на СВО помогает понять, что защита Родины — это не только долг, но и шаг к лучшему будущему для следующего поколения.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).