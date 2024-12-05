В Башкирии на пенсионерку напала собака

В Башкирии в селе Малояз 81-летняя женщина стала жертвой нападения собаки прямо во дворе своего дома. Как сообщает телеграм-канал «На земле Салавата», бабушка пыталась защитить себя, но собака укусила и поцарапала её, после чего сбежала. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи сообщили, что лечение таких травм для пожилого человека очень болезненно.
По её словам, собака могла прийти от соседей или с улицы. Женщина призвала власти заняться отловом бродячих собак для обеспечения безопасности жителей села.