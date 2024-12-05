В Башкирию возвращается зимняя погода

В Башкирии вместо аномально теплой зимы пришли морозы. По данным Башгидромета, температура воздуха в регионе в ближайшие дни вернется к нормальным зимним показателям.

Синоптики отметили, что в начале зимы в республике установился снежный покров, но температура оставалась выше нормы на 5-7°С из-за влияния теплых воздушных масс. На второй половине недели погодные условия изменятся.

Сегодня, 5 декабря, в Башкирии ожидается прохождение холодного фронта, который принесет осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Возможен гололед. Температура воздуха начнет приближаться к климатической норме.

Ночью 6 декабря температура в регионе упадет до -8, -13°С (при прояснениях местами до -18°С), а днем составит -5, -10°С.