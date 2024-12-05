В Баймакском районе завершили строительство нового культурного центра

В Баймакском районе в селе Ургаза подходит к завершению строительство социально-культурного центра, который реализуется в рамках национального проекта «Культура».
Центр займет более 3 тысяч квадратных метров и планируется открыть его до наступления Нового года. Внутри будут находиться зрительный зал на 300 мест, библиотека, детская игровая комната, мастерские и выставочные площади.
Кроме того, в здании появится тренажерный зал и художественная школа для детей. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, сейчас идет благоустройство прилегающей территории.
Фото: Баймакский район РБ.