В Башкирии при вызове скорой помощи геолокация определяется автоматически

В Башкортостане при вызове скорой помощи геолокация звонящего теперь определяется автоматически. При этом не имеет значения, со стационарного или мобильного телефона поступает звонок. Это позволяет сократить время обработки вызова с четырёх минут до двух.
Нередко выяснить точное местоположение человека, нуждающегося в помощи, бывает затруднительно. Порой пациент не в состоянии объяснить. Также новая система позволит облегчить коммуникацию с диспетчером людям с нарушением речи. Специалисты по приёму вызовов не тратят время на ручное вбивание адреса, это происходит автоматически, диспетчеру достаточно сделать один клик.
Но это ещё не всё. Новое программное обеспечение также определяет всех прописанных по этому адресу людей, что сокращает время опроса. Помимо этого, программа показывает статус всех бригад скорой помощи.