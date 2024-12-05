В Башкирии при вызове скорой помощи геолокация определяется автоматически

В Башкортостане при вызове скорой помощи геолокация звонящего теперь определяется автоматически. При этом не имеет значения, со стационарного или мобильного телефона поступает звонок. Это позволяет сократить время обработки вызова с четырёх минут до двух.

Нередко выяснить точное местоположение человека, нуждающегося в помощи, бывает затруднительно. Порой пациент не в состоянии объяснить. Также новая система позволит облегчить коммуникацию с диспетчером людям с нарушением речи. Специалисты по приёму вызовов не тратят время на ручное вбивание адреса, это происходит автоматически, диспетчеру достаточно сделать один клик.