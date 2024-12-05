Проект «Диалоги о финансах» посетил Ишимбай

В Ишимбае прошли бесплатные лекции республиканского проекта «Диалоги о финансах». В течение дня на разных площадках команда опытных экспертов, практиков, умеющих доступно и понятно рассказать о сложных финансовых темах, общались с местными жителями.

Встречи прошли на предприятиях города, в школах и колледжах, а также филиале УУНиТ. Открытые лекции для всех желающих состоялись во дворце культуры и центральной библиотеке. Слушатели узнали, как планировать и вести бюджет, защититься от финансовых мошенников, накопить на будущее, управлять долговой нагрузкой, погашать кредиты досрочно.

«Диалоги о финансах» – масштабный просветительский проект, который стартовал в феврале 2023 года. За это время выездные мероприятия по повышению финансовой грамотности посетили порядка 20 тысяч жителей республики. «Диалоги о финансах» проходят также на предприятиях, в различных организациях, чтобы полезную информацию могли получить и те, кто не может среди дня уйти с работы. Проект продолжится и в следующем году.