В Уфе народный артист России Айрат Ахметшин празднует 75-летие

Помимо большого списка исполненных ролей, в арсенале Айрата Акрамовича есть и режиссёрские работы. Всё началось в 1966 году. По окончании школы он, чтобы скоротать время до призыва в армию, устроился в Башкирский театр кукол, пройдя путь от монтировщика до ведущего мастера сцены, режиссёра и театрального педагога.