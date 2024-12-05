В Уфе народный артист России Айрат Ахметшин празднует 75-летие

Свое 75-летие отпраздновал народный артист России Айрат Ахметшин. В Башкирском государственном театре кукол чествовали юбиляра – собрались родственники, коллеги и поклонники его творчества.
Помимо большого списка исполненных ролей, в арсенале Айрата Акрамовича есть и режиссёрские работы. Всё началось в 1966 году. По окончании школы он, чтобы скоротать время до призыва в армию, устроился в Башкирский театр кукол, пройдя путь от монтировщика до ведущего мастера сцены, режиссёра и театрального педагога.
В зале прозвучали поздравления, а на большой экран вывели видеоролики с пожеланиями от тех, кто приехать не смог. Главным событием вечера стал спектакль «Волшебник изумрудного города» с участием именинника.