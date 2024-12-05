В Уфе разразился «ёлочный» скандал

В Уфе разразился скандал, связанный с новогодней елкой, установленной в одном из скверов. Администрация Дёмского района сообщила о том, что на территории у дворца творчества «Орион» появилась новая елка, которую они представили как главный символ Нового года.

Однако вскоре местная жительница, ухаживавшая за елью, возмутилась, что дерево было срублено без её ведома, пока она была на работе. Женщина рассказала, что вырастила эту елку на протяжении более 20 лет и теперь не знает, как объяснить своему ребенку, где находится елка, которую они каждый год украшали.

В ответ администрации пояснили, что ель необходимо было удалить по техническим причинам. Чтобы не пропадало срубленное дерево, решено было использовать его в качестве украшения для новогоднего городка. Большинство жильцов соседнего дома, по словам администрации, поддержали это решение. В итоге ель была установлена в сквере для радости местных жителей.