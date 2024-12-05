Глава Башкирии поздравил волонтеров с праздником

Радий Хабиров, по случаю Дня добровольца, который отмечается в России 5 декабря, поделился в своём телеграм-канале историей Александра Юдина из Октябрьского.

Фото №1 - Глава Башкирии поздравил волонтеров с праздником

Александр начал свою волонтёрскую деятельность в 2012 году, когда помогал справляться с последствиями наводнений в Крымске и Комсомольске-на-Амуре. С тех пор он активно занимается волонтёрством, принимает участие в патриотических проектах, связанных с сохранением памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Также возглавляет региональное отделение «Волонтеров Победы».

Кроме того, он автор книги «Лица Победы», которую лично подарил Президенту России Владимиру Путину. С июня 2022 года Александр также участвует в спецоперации.

Добровольцы — люди с большим сердцем, которые отдают себя другим. В последние годы их роль трудно переоценить. Во время пандемии волонтеры помогали врачам в борьбе с ковидом, доставляли людям продукты и лекарства. Тушили лесные пожары. С началом СВО подключились к большой работе по поддержке бойцов — они участвуют в плетении масксетей, сборе гуманитарной помощи, помогают семьям военнослужащих. Поздравляю Александра Юдина и всех наших волонтеров с праздником. Спасибо вам за важную работу и добрые дела. Всем удачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: Радий Хабиров, ТГ.

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