Глава Башкирии поздравил волонтеров с праздником

Радий Хабиров, по случаю Дня добровольца, который отмечается в России 5 декабря, поделился в своём телеграм-канале историей Александра Юдина из Октябрьского.
Александр начал свою волонтёрскую деятельность в 2012 году, когда помогал справляться с последствиями наводнений в Крымске и Комсомольске-на-Амуре. С тех пор он активно занимается волонтёрством, принимает участие в патриотических проектах, связанных с сохранением памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Также возглавляет региональное отделение «Волонтеров Победы».
Кроме того, он автор книги «Лица Победы», которую лично подарил Президенту России Владимиру Путину. С июня 2022 года Александр также участвует в спецоперации.
Фото: Радий Хабиров, ТГ.