Глава Башкирии поздравил волонтеров с праздником

Добровольцы — люди с большим сердцем, которые отдают себя другим. В последние годы их роль трудно переоценить. Во время пандемии волонтеры помогали врачам в борьбе с ковидом, доставляли людям продукты и лекарства. Тушили лесные пожары. С началом СВО подключились к большой работе по поддержке бойцов — они участвуют в плетении масксетей, сборе гуманитарной помощи, помогают семьям военнослужащих. Поздравляю Александра Юдина и всех наших волонтеров с праздником. Спасибо вам за важную работу и добрые дела. Всем удачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан