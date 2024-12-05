В Башкирии инвалид на коляске погиб из-за 14 ножевых ранений

20 ноября в Мечетлино в доме было найдено тело 37-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Погибшего обнаружил родственник, который проходил мимо и удивился включённому свету.

Выяснилось, что инвалид на коляске проводил время за распитием спиртных напитков с товарищем. Между ними вспыхнула ссора. В процессе конфликта хозяин дома начал угрожать гостю ножом, но тот выхватил орудие и нанёс оппоненту 14 ножевых ранений. Нож он спрятал в стоге сена, а сам сбежал. Дома одежду, на которой осталась кровь погибшего, постирала мама предполагаемого убийцы.