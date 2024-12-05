Уфимца оштрафовали за нелегальный запуск БПЛА

Житель Уфы понесет наказание за незаконный запуск БПЛА. Мужчина запустил беспилотник в Советском районе города, не уведомив об этом и не получив нужного разрешения, что стало нарушением Федеральных авиационных правил.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры отметили, что такие действия могли угрожать безопасности полетов и вызвать аварийные ситуации. Также представлять опасность для жизни и здоровья людей.