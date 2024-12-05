В Башкирии произошла авария на трубопроводе

В Башкирии населенные пункты остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Проблема возникла на магистральном трубопроводе диаметром 530 мм, расположенном между селами Бишкаин и Белое Озеро. По данным пресс-службы МЧС по РБ, с 5 декабря с 11:00 была прекращена подача воды в 17 населенных пунктах Аургазинского района.