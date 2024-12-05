В Башкирии произошла авария на трубопроводе

В Башкирии населенные пункты остались без холодного водоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Проблема возникла на магистральном трубопроводе диаметром 530 мм, расположенном между селами Бишкаин и Белое Озеро. По данным пресс-службы МЧС по РБ, с 5 декабря с 11:00 была прекращена подача воды в 17 населенных пунктах Аургазинского района.

Фото №1 - В Башкирии произошла авария на трубопроводе

Сейчас на месте находится оперативная группа МЧС Башкортостана для контроля за ситуацией. Рабочими осуществляется слив воды с трубопровода — около 12 тыс. кубометров — для последующего проведения сварочных работ на поврежденном участке трубопровода. Население было заблаговременно оповещено и проинформировано. В социально значимых объектах запас воды имеется, проблемных вопросов нет.

МЧС по РБ

Водоснабжение обеспечивается за счет подвозки воды администрациями поселений по мере необходимости. Завершение восстановительных работ планируется на утро 6 декабря.

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