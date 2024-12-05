Глава Башкирии и председатель Соцфонда России подписали соглашение о сотрудничестве

Это сложная, но значимая задача, реализованная для повышения экономической эффективности и оперативности обеспечения граждан. Мы провели большую работу, в прошлом году удалось сэкономить более 2 млрд рублей, которые направили на закупку средств реабилитации для людей с инвалидностью.

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России