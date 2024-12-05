Глава Башкирии и председатель Соцфонда России подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым. В Доме республики стороны обсудили деятельность регионального отделения фонда и подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов социальной сферы.
Документ закрепляет основные направления взаимодействия: обмен аналитической и статистической информацией, организацию рабочих встреч и совещаний, оказание взаимной поддержки по актуальным социальным вопросам. На встрече Сергей Чирков уделил особое внимание работе центра компетенций в Башкортостане, который занимается централизованной закупкой средств реабилитации для граждан с инвалидностью и участникам СВО со всей страны.