Глава Башкирии и председатель Соцфонда России подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Социального фонда России Сергеем Чирковым. В Доме республики стороны обсудили деятельность регионального отделения фонда и подписали соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов социальной сферы.

Документ закрепляет основные направления взаимодействия: обмен аналитической и статистической информацией, организацию рабочих встреч и совещаний, оказание взаимной поддержки по актуальным социальным вопросам. На встрече Сергей Чирков уделил особое внимание работе центра компетенций в Башкортостане, который занимается централизованной закупкой средств реабилитации для граждан с инвалидностью и участникам СВО со всей страны.

У нас одно из самых больших отделений, идет большая нагрузка, но все отрабатываем, слава богу, вопросов нет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это сложная, но значимая задача, реализованная для повышения экономической эффективности и оперативности обеспечения граждан. Мы провели большую работу, в прошлом году удалось сэкономить более 2 млрд рублей, которые направили на закупку средств реабилитации для людей с инвалидностью.

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России
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