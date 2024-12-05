В Башкирии родители заявили о жестоком обращении с детьми в школе и детсаду

В Гафурийском районе родители выразили недовольство по поводу жестокого обращения с детьми в школе и детском саду. Об этом они сообщили журналистам телеграм-канала «Честный репортаж». Они утверждают, что директор образовательных учреждений в селе Табынское не реагирует на происходящее и игнорирует жалобы. Учителя и воспитатели, по их утверждениям, оскорбляют детей, кричат на них и даже наносят физические повреждения. Родители пытались обратиться в вышестоящие инстанции, но получали только формальные ответы.

Запуганные родители призывают компетентные органы обратить внимание на проблемы в учебных заведениях, отмечая, что директор угрожает детям отчислением.

Однако директор учреждения образования утверждает, что не знает о каких-либо жалобах, кроме вопросов о протечках крыши.

В то же время прокуратура Башкирии начала проверку по факту сообщений о недопустимых методах воспитания. Она намерена выяснить, как соблюдаются права детей и обеспечивается их безопасность в учебных заведениях села Табынское. Также будет оценена работа местных должностных лиц. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.