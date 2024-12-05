В Уфе пострадавшим на производстве вручили автомобили

В ходе визита в Уфу председателя Социального фонда России Сергея Чиркова восьми пострадавшим на производстве жителям Башкортостана вручили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Для Социального фонда реабилитация и обеспечение всеми мерами поддержки являются важнейшими направлениями деятельности.

В текущем году отделение фонда передало транспорт 58 гражданам. Кроме единовременных и ежемесячных выплат по социальному страхованию, фонд обеспечивает медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. В этом году на эти цели отделение Социального фонда по Башкортостану направило почти 330 миллионов рублей, в том числе на эти средства и приобрели автомобили.