В Уфе прошла медиа-сессия «Вся правда о правде»

«Вся правда о правде» – медиа-сессия с таким названием прошла в рамках третьего дня Международной недели бизнеса в столице Башкортостана. Организатор площадки – Российский союз журналистов. Представители различных средств массовой информации, в том числе из других стран говорили о современных реалиях и как в них преподносить факты. Давали советы по распознаванию достоверной информации среди фейковой.