В Уфе открылся военно-социальный центр для участников СВО

В Уфе открылся военно-социальный центр Министерства обороны России для участников спецоперации. Его представительство появилось в филиале фонда «Защитники Отечества».

Специалисты могут в рабочие будни проконсультировать солдат и офицеров по самым разным вопросам, чтобы они могли получить качественные медицинские услуги, а также узнать и получить денежное довольствие, лечение в санаториях, причем в оперативном режиме.