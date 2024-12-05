Из Башкирии в зону СВО отправился 139-й гумконвой

Из Башкортостана на территорию специальной военной операции отправили 139-й гуманитарный конвой. Теплые вещи, боеприпасы и бронетехнику труженики тыла собирали по крупицам. В составе груза – 55 кубических метров досок, генераторы, газовые баллоны, колеса и другие принадлежности.
Жителями Дуванского района были загружены стройматериалы, мотоциклы, личные посылки. Сборку гумконвоя осуществляли жители более десятка муниципальных образований республики. По традиции отправка грузовиков прошла в торжественной обстановке.
В гуманитарном конвое большое количество бронированной техники. Жители республики отправили бойцам 35 автомобилей, 4 мотоцикла для перевозки боеприпасов и раненых. До Донбасса водители будут добираться более суток.