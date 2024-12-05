В Уфе прошло первенство России по каратэ

В столице Башкортостана собралось более 1600 участников из 66 регионов России, а также руководство федерации каратэ страны и тренерский штаб сборной. Успешно выступили на домашних соревнованиях и башкирские спортсмены.
Одно из главных событий года в каратэ в этом году организовали в Уфе. Первенство России среди спортсменов от 14 до 20 лет – очень масштабные соревнования. Сразу 74 каратиста представили Башкортостан. Порадовать близких на домашнем татами смог Радмир Байматов. Уфимский спортсмен стал бронзовым призером первенства.
Всего спортсмены Республики Башкортостан завоевали 9 медалей на домашнем первенстве. Из них две золотые – в категории 18-20 лет у девушек лучшей стала Аида Бикметова. В возрасте 12-13 лет у юношей не было равных Даниялу Губайдуллину.
Первенство России определяет состав сборной страны. Он обновляется один раз в год. В 2025-м состоится первенство Европы, где, возможно, примет участие российская команда.
И башкирским каратистам, и спортсменам из других регионов есть на кого равняться. Первенство России посетил мастер спорта международного класса Эрнест Шарафутдинов.
В общекомандном зачете Республика Башкортостан заняла шестую строчку из 66 регионов России. Лучшей стала команда Московской области. В тройку также вошли сборные Москвы и Саратовской области.