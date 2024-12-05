В Уфе прошло первенство России по каратэ

В столице Башкортостана собралось более 1600 участников из 66 регионов России, а также руководство федерации каратэ страны и тренерский штаб сборной. Успешно выступили на домашних соревнованиях и башкирские спортсмены.

Одно из главных событий года в каратэ в этом году организовали в Уфе. Первенство России среди спортсменов от 14 до 20 лет – очень масштабные соревнования. Сразу 74 каратиста представили Башкортостан. Порадовать близких на домашнем татами смог Радмир Байматов. Уфимский спортсмен стал бронзовым призером первенства.

В полуфинале выигрывал 4:1 и в конце пропустил три очка. Потом за бронзу спокойно отработал. Радмир Байматов, бронзовый призер первенства России по каратэ

Всего спортсмены Республики Башкортостан завоевали 9 медалей на домашнем первенстве. Из них две золотые – в категории 18-20 лет у девушек лучшей стала Аида Бикметова. В возрасте 12-13 лет у юношей не было равных Даниялу Губайдуллину.

Наши ребята из Республики Башкортостан ежегодно показывают высокий уровень на соревнованиях, в том числе международных. Наши ребята входят и в национальную. Мы развиваемся, становимся еще лучше. Евгений Мещеряков, президент спортивной федерации каратэ Башкортостана

Первенство России определяет состав сборной страны. Он обновляется один раз в год. В 2025-м состоится первенство Европы, где, возможно, примет участие российская команда.

Очень напряженные бои, эмоциональные. Насколько я знаю, практически все регионы здесь присутствуют. Первенство России проходит раз в году. Это национальные соревнования, в которых все регионы принимают участие. Исламутдин Эльдарушев, главный тренер сборной России по каратэ

И башкирским каратистам, и спортсменам из других регионов есть на кого равняться. Первенство России посетил мастер спорта международного класса Эрнест Шарафутдинов.

С организацией Уфа прекрасно справляется. Такого масштаба турнира в Уфе давно не было. Раньше было первенство России по детям, а сейчас уже с 14 до 20 лет. Занимаюсь тем, что секундирую детишек. Эрнест Шарафутдинов, бронзовый призер чемпионата мира по каратэ