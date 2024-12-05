В Башкирии будут судить организатора хоррор-квеста

В Стерлитамаке начался суд над организаторами хоррор-квеста, во время которого пострадали три молодых человека, один из них несовершеннолетний. Парни получили серьезные травмы, выпав из окна второго этажа, когда пытались спрятаться от актера, который явно перестарался с запугиванием. И если изначально коммерсанты готовы были выплатить компенсацию, то когда увидели реальную сумму, передумали. Подробнее в следующем сюжете.

В присутствии адвоката три друга — Элмин, Салоходдин и Егор — направляются на заседание. Там им предстоит пройти квест «Разбирательства в Стерлитамакском суде». Молодые люди получили травмы различной степени тяжести во время прохождения одного из заданий на квесте «Фобия». По словам пострадавших, один из актеров слишком вжился в роль — напугал участников электрошокером, после чего и произошел несчастный случай.

Молодые люди вспоминают, что пришли на хоррор-квест весело провести вечер. Выбрали программу «хардкор» — максимально страшное игровое представление. Соглашаясь на него, друзья дали добро на то, чтобы сотрудники заведения могли их касаться и даже использовать электрошокер. Однако переоценили собственные возможности. В темноте, убегая от артиста развлекательного перформанса, прислонились и выдавили старое заколоченное окно и упали с высоты второго этажа прямо на асфальт. Момент падения сняли камеры наблюдения.

Элмин и Салохиддин сразу потеряли сознание и долго не могли прийти в себя. Их друзья вызвали скорую, оказали первую медпомощь на месте. Спустя две недели реабилитации Элмину стало лучше. Но страх, пережитый той ночью, теперь останется с ним навсегда. Салохиддин Назыров, пострадавший

С 00:02 на квесты больше желания ходить нет, появился страх прислоняться к стене, углам, боязнь, что выпасть можно, на мне это отразилось так, что голова может побаливать. Элмин Аллахвердиев, пострадавший

Следователи установили, что среди пострадавших был и несовершеннолетний. Который, по сути, не имел права проходить квест, по крайней мере, без разрешения или присутствия взрослых. В отношении директора хоррор-квеста возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

Участникам не проводился инструктаж по технике безопасности, не выдавались фонарики, не обеспечено наблюдение оператором на случай возникновения внештатной ситуации, допущено использование электрошокера актером. Регина Баталова, старший помощник прокурора Республики Башкортостан

Директор хоррор-квеста до оглашения приговора от комментариев воздержался. Адвокат пострадавших намерен добиться для него максимально строгого наказания, а это до двух лет лишения свободы.

Вот вину вроде он признал в полном объёме, при этом никаких действий по возмещению даже фактических расходов, например, на лекарства и авиабилеты упущенные потрачено 40 тысяч рублей, даже эту сумму он не возмещает на сегодня и, видимо, не собирается возмещать. Роман Петров, адвокат

В этот день состоялось первое судебное заседание. Фемида, чтобы вынести вердикт, намерена выслушать не только истцов и ответчиков. В суд будет приглашен и тот самый актер, который якобы запугал молодых людей шокером.