В Башкирии будут судить организатора хоррор-квеста

В Стерлитамаке начался суд над организаторами хоррор-квеста, во время которого пострадали три молодых человека, один из них несовершеннолетний. Парни получили серьезные травмы, выпав из окна второго этажа, когда пытались спрятаться от актера, который явно перестарался с запугиванием. И если изначально коммерсанты готовы были выплатить компенсацию, то когда увидели реальную сумму, передумали. Подробнее в следующем сюжете.
В присутствии адвоката три друга — Элмин, Салоходдин и Егор — направляются на заседание. Там им предстоит пройти квест «Разбирательства в Стерлитамакском суде». Молодые люди получили травмы различной степени тяжести во время прохождения одного из заданий на квесте «Фобия». По словам пострадавших, один из актеров слишком вжился в роль — напугал участников электрошокером, после чего и произошел несчастный случай.
Молодые люди вспоминают, что пришли на хоррор-квест весело провести вечер. Выбрали программу «хардкор» — максимально страшное игровое представление. Соглашаясь на него, друзья дали добро на то, чтобы сотрудники заведения могли их касаться и даже использовать электрошокер. Однако переоценили собственные возможности. В темноте, убегая от артиста развлекательного перформанса, прислонились и выдавили старое заколоченное окно и упали с высоты второго этажа прямо на асфальт. Момент падения сняли камеры наблюдения.
Следователи установили, что среди пострадавших был и несовершеннолетний. Который, по сути, не имел права проходить квест, по крайней мере, без разрешения или присутствия взрослых. В отношении директора хоррор-квеста возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».
Директор хоррор-квеста до оглашения приговора от комментариев воздержался. Адвокат пострадавших намерен добиться для него максимально строгого наказания, а это до двух лет лишения свободы.
В этот день состоялось первое судебное заседание. Фемида, чтобы вынести вердикт, намерена выслушать не только истцов и ответчиков. В суд будет приглашен и тот самый актер, который якобы запугал молодых людей шокером.
Увидеться в суде пострадавшим и руководителю квеста, по всей видимости, придется еще раз. Фемида намерена опросить свидетелей. Кроме того, суд еще определит сумму компенсации для одного из молодых людей. Во время заседания был заявлен иск на сумму 1 млн рублей.