Жительница Башкирии оказывает психологическую помощь семьям участников СВО

Жительница Иглинского района решила помогать семьям участников СВО. Сын Галины Бачуриной погиб смертью храбрых на поле боя в зоне проведения специальной военной операции. Пережив утрату, женщина выбрала для себя новый ориентир — помощь тем, кто столкнулся с потерей близких. Сейчас она проходит курсы психологии проекта «СВОя сила» по линии госфонда «Защитники Отечества».

Все лекции Галина Бачурина тщательно конспектирует. После работы для нее начинается время учебы. Дисциплина — основы психологического консультирования. Занятия проходят в режиме онлайн. Все ученики — члены семей погибших участников.

Сын Галины Бачуриной Салават Гаязов связал свою жизнь с военной службой в 2016, был десантником. В зоне СВО взял себе позывной «Коловрат» — в честь древнерусского воина. И также пал в бою, исполняя свой воинский долг. За самоотверженность и мужество он был награжден орденами Мужества и Шаймуратова посмертно.

Бережно хранят память о воине не только в семье. В историко-краеведческом музее Иглино на выставке, посвященной участникам СВО, были представлены личные вещи Салавата. Китель с наградами, коллекция шевронов, личная радиостанция, спальный мешок. На встречу в музей пришел участник спецоперации Рэдвал Неволин, который учился с Салаватом в одной школе.