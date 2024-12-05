В Уфе прошел VI Ялтинский международный форум

Его участниками стали делегаты из 90 стран мира. На площадках дворца борьбы представители власти и бизнеса подписали девять соглашения о сотрудничестве. В кооперации с компаниями из Крыма участвуют и предприятия нашей республики. А на пленарном заседании крупного делового события говорили о том, как работать предпринимателям в современных условиях и как выстраивать бизнес в многополярном мире.

Несколькими росчерками представители министерств промышленности Башкортостана и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве. Также предприятия договорились о поставке электросварочного оборудования и инструментов, произведенных на территории полуострова, в наш регион.

Сегодня площадка дворца борьбы снова стала международной. VI Ялтинский экономический форум после пятилетнего перерыва проводится вновь. В целях безопасности организаторы выбрали башкирскую столицу.

Всего же на полях Ялтинского форума представители бизнеса и власти подписали девять соглашений. Участниками делового события стали делегаты из 90 стран. Такое мероприятие в Уфе проводится неспроста, ведь Башкортостан играет важную роль в экономике России.

И 10 лет назад Башкортостан одним из первых протянул руку помощи Крымскому полуострову. На пленарном заседании Радий Хабиров поприветствовал участников и подчеркнул важность проведения такого события. Ведь здесь рождаются будущие инвестиционные проекты. Региональные власти должны создать благоприятные условия для ведения бизнеса, отметил руководитель республики.

Благодаря вашей настойчивости, вашей серьёзной, глубокой интеллектуальной работе, потому как менять бизнес в очень сложных условиях, мы все помним, что произошло, буквально одномоментно разрывались соглашения, которые по сути определяли суть содержания вашего бизнеса здесь, в нашей республике, в России. Но тем не менее вы перегруппировались, нашли новых партнеров, практически на ходу меняя многие, многие циклы производственные, логистические, финансовые и так далее, вам это удалось, и я полагаю, что, наверное, все-таки главным автором и актером нашего форума являются бизнесмены, руководители предприятий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо представителей дружественных государств, в Уфу прибыли делегаты европейских стран. Западные партнеры надеются на возобновление торгового сотрудничества с Россией, в том числе и с регионами.

Мы рассматриваем Башкортостан как регион для инвестиций. Я был здесь 16 лет назад. И за время моего отсутствия Уфа очень изменилась и в лучшую сторону. Мы видим платформу для инвестиций, но, надеемся, мы в будущем сможем найти точки для соприкосновения. Стефано Вальдегамбери, депутат регионального совета

Ялтинский форум входит в тройку крупнейших деловых событий России. Такая международная площадка нужна прежде всего, чтобы представители бизнеса и власти могли понимать, в каком направлении двигаться в условиях многополярного мира.

На фоне ввода санкций меняется и экономика Башкортостана. Становится более современной и технологичной. У предприятий появляются новые возможности и стимулы развития. Только в прошлом году промышленный рост составил восемь процентов. Наибольший вклад вносят обрабатывающие производства.