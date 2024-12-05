«Нужны для республики»: Радий Хабиров о вопросе мигрантов в Башкирии

Без иностранцев будет тяжело, особенно в строительстве, где нужны рабочие руки. На прошедшей Прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с мигрантами. Вопрос для страны болезненный, но в нашей республике он не стоит так остро, как в ряде субъектов, подчеркнул глава. За счёт чего же удаётся удерживать стабильность в регионе?
В большинстве своём люди приехали заработать, и в этом нет ничего плохого, считает глава Башкортостана. Так живёт весь мир, трудовая миграция неизбежна. Тем более что нам, подчеркивает Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста, без иностранной рабочей силы будет очень тяжело.
Есть, конечно, и минусы, но они возникают, по мнению главы республики, когда количество мигрантов становится критичным, как в ряде регионов. Когда плотность иностранных граждан начинает давить на местных жителей, возникают конфликты. До такого доводить нельзя, подчеркнул Радий Хабиров. Необходимы хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями.
Активную работу по адаптации мигрантов к нашему обществу ведет и Дом дружбы народов республики. Прежде всего здесь налаживают связь с лидерами национальных объединений и через них доносят нужную информацию для приезжих граждан. Отдельное внимание при этом уделяется молодежи. Хороший эффект при этом дают культурные мероприятия, которые организовываются для иностранцев.
О том, что без трудовых мигрантов не обойтись, говорят специалисты в области мониторинга динамики изменения численности населения страны. За последние десятилетия в России наблюдается снижение рождаемости. Восполнять нехватку рабочих рук в условиях демографического кризиса приходится за счет иностранных граждан.
Численность населения республики, по данным демографа, будет снижаться. А значит, востребованность в иностранной рабочей силе никуда не уйдёт. Вместе с этим глава республики не видит необходимости ограничивать мигрантам виды деятельности, которыми они могут заниматься. Всё, что нужно, — хороший диалог с представителями диаспор, разумное движение с двух сторон и эффективная миграционная политика, подытожил Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста во время прямой линии.