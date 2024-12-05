«Нужны для республики»: Радий Хабиров о вопросе мигрантов в Башкирии

Без иностранцев будет тяжело, особенно в строительстве, где нужны рабочие руки. На прошедшей Прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с мигрантами. Вопрос для страны болезненный, но в нашей республике он не стоит так остро, как в ряде субъектов, подчеркнул глава. За счёт чего же удаётся удерживать стабильность в регионе?

В большинстве своём люди приехали заработать, и в этом нет ничего плохого, считает глава Башкортостана. Так живёт весь мир, трудовая миграция неизбежна. Тем более что нам, подчеркивает Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста, без иностранной рабочей силы будет очень тяжело.

Нам мигранты для республики нужны — в стройке мы не вытянем в одиночку, там ведь целый ряд объектов. Экономика наша не в состоянии в полной мере работать без дополнительной трудовой силы. Для них плюс, что они зарабатывают, семью кормят, для нас — что экономика работает. Минус в чем? Когда количество мигрантов уже начинает давить на местных жителей, и возникают конфликты. Вот это уже плохо, до такого доводить нельзя ни в коем случае. Мы плотно работаем с ФСБ, и, к сожалению, приезжие из ряда среднеазиатских республик совершали теракты по России. Здесь нужны хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями. Очень сложный вопрос адаптации в школах, но у нас нет такого, как в ряде регионов, когда в класс приходят дети, не говорящие по-русски или по-башкирски.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Есть, конечно, и минусы, но они возникают, по мнению главы республики, когда количество мигрантов становится критичным, как в ряде регионов. Когда плотность иностранных граждан начинает давить на местных жителей, возникают конфликты. До такого доводить нельзя, подчеркнул Радий Хабиров. Необходимы хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями.

Задача сейчас — это своевременная профилактика. Это комплекс мероприятий по интеграции иностранных граждан в наши регионы. Для этого есть у нас министерства и ведомства, которые профессионально занимаются этими проблемами, занимаются вопросами адаптации как самих мигрантов, так и детей, и членов их семей. Поэтому глава говорит, что есть для этого необходимые силы и средства. Нужно только целенаправленно и планомерно заниматься этой проблемой.

Марат Марданов, директор центра гуманитарных исследований при Министерстве культуры Республики Башкортостан
Фото №1 - «Нужны для республики»: Радий Хабиров о вопросе мигрантов в Башкирии

Активную работу по адаптации мигрантов к нашему обществу ведет и Дом дружбы народов республики. Прежде всего здесь налаживают связь с лидерами национальных объединений и через них доносят нужную информацию для приезжих граждан. Отдельное внимание при этом уделяется молодежи. Хороший эффект при этом дают культурные мероприятия, которые организовываются для иностранцев.

О том, что без трудовых мигрантов не обойтись, говорят специалисты в области мониторинга динамики изменения численности населения страны. За последние десятилетия в России наблюдается снижение рождаемости. Восполнять нехватку рабочих рук в условиях демографического кризиса приходится за счет иностранных граждан.

Численность населения республики, по данным демографа, будет снижаться. А значит, востребованность в иностранной рабочей силе никуда не уйдёт. Вместе с этим глава республики не видит необходимости ограничивать мигрантам виды деятельности, которыми они могут заниматься. Всё, что нужно, — хороший диалог с представителями диаспор, разумное движение с двух сторон и эффективная миграционная политика, подытожил Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста во время прямой линии.

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