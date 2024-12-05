«Нужны для республики»: Радий Хабиров о вопросе мигрантов в Башкирии

Нам мигранты для республики нужны — в стройке мы не вытянем в одиночку, там ведь целый ряд объектов. Экономика наша не в состоянии в полной мере работать без дополнительной трудовой силы. Для них плюс, что они зарабатывают, семью кормят, для нас — что экономика работает. Минус в чем? Когда количество мигрантов уже начинает давить на местных жителей, и возникают конфликты. Вот это уже плохо, до такого доводить нельзя ни в коем случае. Мы плотно работаем с ФСБ, и, к сожалению, приезжие из ряда среднеазиатских республик совершали теракты по России. Здесь нужны хорошие профилактические меры и соблюдение закона работодателями. Очень сложный вопрос адаптации в школах, но у нас нет такого, как в ряде регионов, когда в класс приходят дети, не говорящие по-русски или по-башкирски.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан