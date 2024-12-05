В зону СВО после отпуска возвращается группа бойцов из Башкирии

В путь отправилась очередная группа военнослужащих. Они приезжали на малую родину в отпуск. Минувшие две недели бойцы провели с семьей, решали бытовые вопросы и провели уроки мужества для учеников школ. Теперь военнослужащие готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам. Настрой у всех боевой. От площади «Уфа-Арена» их приехали провожать близкие, родственники и друзья.
В республике продолжают набирать на военную службу по контракту. В пункты отбора могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. Бойцы, отправившиеся служить по соглашению в зону спецоперации, могут получить от 3 миллионов 850 тысяч рублей в год.
В Башкортостане работает и проект «Рекрут». За помощь в организации подписания на контрактную службу волонтерам единовременно выплачивают 50 тысяч рублей. Интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ.