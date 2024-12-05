В зону СВО после отпуска возвращается группа бойцов из Башкирии

В путь отправилась очередная группа военнослужащих. Они приезжали на малую родину в отпуск. Минувшие две недели бойцы провели с семьей, решали бытовые вопросы и провели уроки мужества для учеников школ. Теперь военнослужащие готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам. Настрой у всех боевой. От площади «Уфа-Арена» их приехали провожать близкие, родственники и друзья.