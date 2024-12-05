В Уфе прошёл рейд по продавцам пиротехники

В Уфе огнеборцы прошлись по точкам торговли пиротехническими изделиями. Специалисты провели инструктажи, проверили наличие огнетушителей и сертификатов качества на салюты, фейерверки, петарды, бенгальские огни и хлопушки. Также показали, как использовать пиротехнику, правильно запускать и поджигать купленные изделия.

А значит, могут нанести травмы при неправильном использовании. Чтобы избежать неприятностей и сохранить лишь радостные впечатления от новогодних праздников, перед запуском салюта лучше всего заглянуть в его инструкцию и придерживаться правил установки. Поджигать фейерверк стоит на расстоянии вытянутой руки и быстро удалиться на безопасное расстояние минимум 30 м. А вот эксперименты в помещении приведут к печальным последствиям.

Взрыв петард, громкие хлопки. В глазах мальчишек дикий восторг. Однако развлечения такого рода тоже несут опасность: раны на руках, ожоги, серьезные травмы глаз и даже потеря пальцев. Среди подростков находятся и любители бросать «стреляющие игрушки» под ноги прохожим или в карманы друзьям. Порой из любопытства либо ради шутки, не понимая, какой вред они могут нанести окружающим. Травмоопасны даже хлопушки и бенгальские огни.

Чтобы Новый год прошел без происшествий, сотрудники МЧС в декабре обходят магазины пиротехники. Срок годности и условия хранения — первое, на что обращают внимание во время рейда. Также в магазине под рукой должен быть и огнетушитель.

Специалисты рекомендуют тщательнее относиться к выбору. Каждая коробка должна быть без деформаций и иметь инструкцию на русском языке. И главное — сертификат, который свидетельствует о том, что изделие допустимо к использованию и прошло все необходимые проверки.

Целый новогодний арсенал — на любой вкус и кошелек. Но не каждый посетитель сможет купить здесь пиротехнику. Законом предусмотрена продажа изделий с первого по третий класс опасности с 16 лет, но все чаще производители пишут на коробках 18+.