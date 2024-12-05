В Уфе в НИИ глазных болезней появилась новая система 3D-визуализации

В Уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней появилась единственная в Башкортостане система трехмерной визуализации для офтальмологических операций. Это оборудование сокращает время операции. На сегодняшний день успешно прооперированы более 35 человек.
В любой микрохирургической операции микроскоп — чуть ли не самая важная часть оборудования. Работать приходится с маленькими анатомическими структурами, и хороший обзор для хирурга просто необходим.
Одновременно в операционной могут работать несколько бригад врачей. Например, сегодня первая использует аналоговый микроскоп, вторая — новую систему 3D-визуализации.
Маленькая коробка — современное дополнение к микроскопу, которое может заменить более десятка окуляров. Это совершенствует процесс работы. К тому же система позволяет проводить операции без токсичных красителей, которые иногда применяются в офтальмохирургии. Но главное преимущество — новое оборудование выводит изображение на большой экран, обеспечивая ультравысокое разрешение, контрастность и глубокую цветопередачу.
В комплект к оборудованию входят и специальные очки, которые позволяют видеть процесс операции на большом экране в 3D формате. Так проходят дополнительное обучение молодые специалисты, наблюдая за ходом операции более опытных коллег.
Это еще один плюс новой системы. И оперирующие хирурги, и наблюдатели в операционной в очках, которые обеспечивают объемную картинку. Так можно увидеть все нюансы работы без искажений.
В будущем году НИИ глазных болезней исполнится 100 лет, за это время башкирские специалисты достигли больших результатов в офтальмохирургии. В Уфе оперируются не только жители России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. И стойкий хороший послеоперационный результат — это та цель, к которой стремится любой врач. А качественное современное оборудование улучшает мастерство хирургов.