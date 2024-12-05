В Уфе в Центре фехтования пройдут всероссийские соревнования

Центр фехтования принимает первые соревнования. В столице республики проходит первенство России среди юношей и девушек до 15-ти лет. Более 800 участников из 38 регионов страны ведут борьбу за победу. Соревнования проходят одновременно в трех залах, как в личных, так и в командных встречах. Сегодня свои бои завершают рапиристы, уже завтра стартуют шпажисты и в завершении турнира на дорожки выйдут саблисты.