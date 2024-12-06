В Уфе прошёл форум «Лига безопасности», посвященный Дню добровольца

В Уфе состоялся VII Республиканский молодежный форум «Лига безопасности», посвященный Дню добровольца. В мероприятии приняли участие представители МЧС России по Башкортостану, партии «Единая Россия», Госкомитета Республики по ЧС, молодежной политике и другие заинтересованные лица.

В стране насчитывается более 500 тысяч добровольных пожарных и спасателей. Действуя плечом к плечу с профессионалами, они вносят весомый вклад в дело спасения и помощи людям. В завершение форума самым активным и деятельным волонтерам по итогам года были вручены благодарственные письма главного управления.