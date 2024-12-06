Житель Башкирии печатает на 3D-принтере комплектующие для нужд СВО

Предприниматель из Стерлитамака напечатал несколько тысяч комплектующих для нужд СВО. Александр Кузьменко два года назад создал первый хвостовик для дронов на FDM-принтере.

Потом о местном Кулибине узнали бойцы и волонтеры, заявок стало поступать все больше. Теперь у предпринимателя уже небольшое производство: пять принтеров непрерывно печатают не только хвостовики, но и сбросы, взлетные столы, «заряжайки», ампульницы. Часть из них он передает бойцам через Кулибин-клуб Народного фронта. За эту помощь Александр Кузьменко отмечен нагрудным знаком «Народный фронт. Всё для Победы».