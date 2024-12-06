В Уфе прошёл первый фестиваль госпабликов Башкирии

Они являются голосом республики в цифровом пространстве и доносят до населения важную информацию. В Уфе прошёл первый фестиваль госпабликов Башкортостана. К слову, наша республика является лидером по числу госпабликов и публикаций, которые там выходят.
Состоялось награждение самых активных администраторов госпабликов. По статистике, в регионе почти шесть тысяч официальных страниц и сообществ государственных и муниципальных органов. Они не только предоставляют официальную информацию жителям, но и предлагают полезные сервисы.