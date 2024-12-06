Волонтёр из Башкирии обучает контрактников преодолевать трудности в зоне СВО

Что могу сказать, парни за более чем два года возмужали и довольно заметно. Они стали более ответственными и дисциплинированными, и не только за себя, но и за товарища. Сейчас те, кто служит с первого набора — крепкая семья, настоящие братья, закалённые в боях. Мы приобрели неоценимые навыки. Когда только знакомились друг с другом, выяснялось, что у всех за плечами была срочная служба. А сейчас они умеют гораздо больше, чем новоприбывшие, которые в своё время прошли локальные конфликты. Бывалый «шаймуратовец» понимает больше и учит «новеньких». И вопрос «Чему меня может научить 25-летний пацан?» у 40-летних и старше не возникает. У бывалых высочайшая ответственность, поставленный командирский голос. А он тоже имеет значение. У всех свой характер и это надо понимать. «Молодые» способны донести до каждого, что на спецоперацию мужчины приехали не ради галочки. Их учат, во-первых, выполнить боевую задачу и, во-вторых, не погибнуть. Между тем мы люди. Мы меняемся. Но самое главное, нет никакого конфликта. Хотя и надо признать, и это доказано научно, что люди могут уставать друг от друга. Одни и те же лица, один и тот же блиндаж. Это нормально. Но слава богу, в первом башбате и других наших подразделениях нет ссор. Живём как семья, дружный коллектив, это точно.

Александр Юдин, доброволец СВО