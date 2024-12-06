Волонтёр из Башкирии обучает контрактников преодолевать трудности в зоне СВО
Спецоперация изменила мужчин из Башкирии, сделав их более
ответственными и дисциплинированными бойцами, которые успешно выполняют боевые
задачи и добиваются поставленных целей. Об этом «Башинформу» рассказал
инструктор боевой подготовки Александр Юдин.
Александр Юдин родом из Октябрьского. Его волонтёрская
деятельность недавно была отмечена Главой Башкирии Радием Хабировым.
В 2020 году Юдин выпустил книгу «Лица Победы», которую он
подарил президенту Владимиру Путину. В этом произведении Александр описал
героизм живых участников Великой Отечественной войны и современных боевых
действий. Кроме того, волонтёр активно встречался с ветеранами, включая жителей
блокадного Ленинграда и узницу концлагеря, занимался поиском и благоустройством
захоронений фронтовиков.
В 2022 году, когда началась спецоперация, председатель
региональной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик
Камалетдинов предложил создать Башкирский батальон из добровольцев. Он
предложил назвать батальон в честь Героя России, генерал-майора Минигали
Шаймуратова. Юдин стал одним из первых, кто присоединился к этому батальону,
получив позывной «Турист».
В составе «шаймуратовцев» Юдин принимал участие в боевых
действиях в Херсонской области, включая село Давыдов Брод. Воевал в хуторе
Водяное и на южном фланге Бахмута (ныне Артёмовск). Его боевой опыт оказался
важным для подготовки других, кто решил защищать свою страну, несмотря на то,
что бои негативно сказались на его здоровье.
Могли «списать на берег». Никто никого на фронте не неволил. Мне предложили, я согласился. С января на полигоне занимаюсь обучением личного состава всех подразделений нашей бригады для более эффективного выполнения поставленных боевых задач. Учу новобранцев, как оказывать первую помощь раненому товарищу. Им надо уметь, особенно в боевой обстановке, остановить кровотечение, правильно перевязать рану, действовать по обстановке так, чтобы «трёхсотый» не стал «двухсотым».
Александр Юдин, доброволец СВО
Александр Юдин подчеркивает, что в армии для каждого есть
работа. Многие, кто получил ранения, остаются и обучают новичков, которые
совсем недавно работали на заводах, в школах или за рулем комбайнов, но теперь
стали солдатами. Опытные воины остаются на передовой по призыву долга.
Мне вот доверили новую задачу — готовить новоприбывших контрактников. Опыт у меня имеется, набор навыков получил во время штурмовых действий и позиционной работы. Но я и сам обучаюсь, прохожу дополнительные курсы. Война на месте не стоит, она меняется и мы должны быть готовы к изменениям. Поэтому я должен понимать и знать, к чему готовлю бойца, с чем он может столкнуться и как может помочь себе и товарищу в экстремальной ситуации: не по учебникам или методичкам, а практике, полученной в боях.
Александр Юдин, доброволец СВО
Он вспоминает, как началась его служба. По его словам, не
все его новые товарищи сразу осознали, что находятся на фронте, но это быстро
сменилось пониманием с первой боевой встречи.
Зашли в зону СВО в конце августа 2022 года. Позади боевое слаживание. В сентябре на Донбассе стояла тёплая погода. Местный климат действовал успокаивающе. Но для нас было немаловажно то, что в подразделении собрались жители со всех районов республики. Коллектив сформировался дружный. Земляки! Это сейчас ситуация другая. Так вот, приступили к боевой работе. И в том же году появились первые раненые, пошли первые потери. Не скрою, поначалу мы испытали морально-психологический шок. Одно дело знать, что он будет, а другое — столкнуться с ним. В прошлом году мы уже были обстрелянными. Все мы знали, что можем погибнуть. Но чувства фатализма у башкирских воинов не было. Лишь об одном они думали: Родина в опасности.
Александр Юдин, доброволец СВО
В последние два с небольшим года в первом башкирском
батальоне появилось много новых бойцов. Как отмечает «Турист», несмотря на их
подготовку, всегда найдется область, которую нужно развивать, ведь у каждого
есть слабости.
Есть ответственность не только за себя, но и за товарищей. Этому я учу контрактников. Если боец будет ранен или погибнет, то это моя вина. Поэтому нам не жаль потратить свои деньги на тренажёры, чтобы человек не только жгутом и бинтами умел пользоваться. Нужны турникеты, материалы для тампонирования, жидкость, имитирующая кровь, дымовые средства. Создаём условия, максимально приближенные к боевым, реальным условиям.
Александр Юдин, доброволец СВО
По его словам, когда только формировался батальон, в нем
было много более зрелых бойцов. Теперь, в его отделении, служат мужчины младше
него.
Что могу сказать, парни за более чем два года возмужали и довольно заметно. Они стали более ответственными и дисциплинированными, и не только за себя, но и за товарища. Сейчас те, кто служит с первого набора — крепкая семья, настоящие братья, закалённые в боях. Мы приобрели неоценимые навыки. Когда только знакомились друг с другом, выяснялось, что у всех за плечами была срочная служба. А сейчас они умеют гораздо больше, чем новоприбывшие, которые в своё время прошли локальные конфликты. Бывалый «шаймуратовец» понимает больше и учит «новеньких». И вопрос «Чему меня может научить 25-летний пацан?» у 40-летних и старше не возникает. У бывалых высочайшая ответственность, поставленный командирский голос. А он тоже имеет значение. У всех свой характер и это надо понимать. «Молодые» способны донести до каждого, что на спецоперацию мужчины приехали не ради галочки. Их учат, во-первых, выполнить боевую задачу и, во-вторых, не погибнуть. Между тем мы люди. Мы меняемся. Но самое главное, нет никакого конфликта. Хотя и надо признать, и это доказано научно, что люди могут уставать друг от друга. Одни и те же лица, один и тот же блиндаж. Это нормально. Но слава богу, в первом башбате и других наших подразделениях нет ссор. Живём как семья, дружный коллектив, это точно.
Александр Юдин, доброволец СВО
Александр Юдин подчеркнул, что те, кто собирается
подписать контракт, должны осознанно подходить к выбору службы в зоне СВО. Он
отметил, что разговоры о патриотизме и том, что нужно изменить, останутся лишь
разговорами, если не будет действий.
У кого сосед или товарищ, а уж тем более родственник служит в спецоперации, будет гораздо легче. Если мужчина принял решение отправиться на Донбасс и считает, что готов к защите Отчизны, то нечего раздумывать и ждать удобного момента. Удобного момента на войне нет и не будет. Здесь и сейчас. Один решительный шаг. Так и победим. А Победа близка. И я очень горжусь своими земляками. С ними точно Победа будет за нами, не сомневайтесь.
Александр Юдин, доброволец СВО
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).