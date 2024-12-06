В Уфе молодые родители довели ребёнка до истощения

В ноябре в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 21-летний внук ушёл из дома и бросил в одиночестве своего 9-месячного сына. Сотрудники полиции прибыли к квартире молодой семьи и выяснили, что родители ребёнка ушли из дома ещё месяц назад. Местонахождение пары не было известно. Медики установили, что малыш при этом был сильно истощён, а его развитие не соответствовало возрасту.