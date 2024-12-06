В Башкирии ожидаются морозы до -23 градусов

По данным Башгидромета, в выходные в Башкирии температура воздуха может опуститься до -23°С.
Сегодня в регионе ожидается ясная погода, без значительных осадков. В некоторых местах возможен гололед. На дорогах гололедица. Ветер умеренный, северный и северо-западный. Днем температура составит от -5 до -10 °С.
В субботу, 7 декабря, также не ожидается значительных осадков. Ветер изменит направление с северного на южный. Ночью температура будет колебаться от -11 до -16°С. В некоторых районах - до -18, -23°С. Днем температура будет в пределах -7, -12°С.
В воскресенье, 8 декабря, погода останется без значительных изменений. Осадки не ожидаются, ветер умеренный. Ночью температура останется в диапазоне -11 до -16°С. В отдельных местах до -18, -23°С, а днем будет от -7 до -12°С.