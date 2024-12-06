Радий Хабиров показал лучшие дома и дворы Башкортостана

Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал фотографии победителей республиканского конкурса на лучший многоквартирный дом, подъезд и придомовую территорию. В этом году поступило более 200 заявок.

При этом участников из Уфы, городских округов, сельских поселений жюри оценивало отдельно. Сумма выигрыша – от 75 до 750 тысяч рублей, которые победители и призеры направят на дальнейшее благоустройство.

Глава республики отметил, что власти Башкортостана стараются поддерживать инициативных жителей и их проекты, которые направлены на повышение качества жизни.

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