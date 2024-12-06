В Башкирию в День неизвестного солдата привезли останки бойца

Останки солдата Великой Отечественной воины из Башкирии нашли в Невельском районе Псковской области. Там в 1941 году пытались вырваться из окружения 51-й и 62-й стрелковые корпуса. В их состав входили три дивизии: 170-я Башкирская, 98-я Удмуртская и 112-я Молотовская стрелковая. Благодаря поисковикам удалось найти родственников нашего бойца.

Еще одного без вести пропавшего во время Великой Отечественной воины солдата вернули домой. Это житель деревни Сакты Шаранского района Мурзагул Ахметов. Его останки захоронят сегодня на малой родине.

Раскопки велись в Невельском районе Псковской области в болотистой местности. Останки обнаружил сводный отряд поисковиков, в составе которого были представители Удмуртии, Пермского края и Кировской области. Специалисты нашли там останки двух солдат, и лишь одного смогли опознать. Уроженец села Сакты, старший сержант, красноармеец Мурзагул Ахметов был стрелком, погиб в возрасте 27 лет.

Останки второго бойца, предположительно, принадлежат женщине-санитарке. Поисковики планируют вместе с антропологом восстановить ее прижизненный портрет по черепу. Это может помочь сверить с существующими фотографиями санитарок из 170-й дивизии. А останки опознанного бойца уже доставили в Уфу.

Родственников солдата искала руководитель Ассоциации школьных отрядов Башкортостана. Анна Густова вышла на одного из внуков Мурзагула Ахметова, который проживает в городе Октябрьском. Из Уфы прах повезли на захоронение в родное село бойца. Поисковики передали близким карту местности, где обнаружили останки солдата, и его медальон. Душа Мурзагула Ахметова упокоилась на кладбище села Сакты рядом с могилой жены.

На месте раскопок пали когда-то солдаты 112-й Молотовской стрелковой, 98-й Удмуртской и 170-й Башкирской дивизий, которые воевали в составе 22-й армии Уральского военного округа. В 1941 году они попали в окружение врага. При попытке прорыва были большие потери. Экспедиции туда выезжают уже не первый год, чтобы найти и идентифицировать останки пропавших без вести. В прошлом году на этом месте опознали башкирского бойца из Дуванского района. Помогают в этом деле студенты и школьники.