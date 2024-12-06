Башкирский театр драмы им. М. Гафури отмечает 105-летие

105 лет со дня основания исполнилось Башкирскому государственному академическому театру драмы им. Мажита Гафури. Больше века постановки театра находят отклик в сердцах зрителей. Торжественное мероприятие открыла министр культуры республики Амина Шафикова, наградив артистов, внесших большой вклад в искусство Башкортостана и становление театра.

Поздравительная часть завершилась музыкальном подарком в классическом исполнении. Чуть позже состоялся спектакль «Черноликие» в постановке главного режиссера Айрата Абушахманова.

Во время становления театра репертуар формировался по четырем направлениям: освоение национальной классики, зарубежной, русской и современной отечественной пьесы. На сцену выходили артисты, художники, режиссеры, создавая по крупицам национальную историю. Театр регулярно гастролирует по республике и стране. За все время существования артисты посетили Сирию, Турцию, Китай, Казахстан и Венгрию.