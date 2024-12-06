В Башкирии пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Бирске пьяный водитель устроил автогонки с полицией. Скрываясь от инспекторов ГАИ, он врезался в ограждение. Об этом сообщил главный инспектор региона Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Во время ночного рейда патруль попытался остановить «Шевроле Авео» на улице Кирова, но водитель не отреагировал и начал ускоряться. Инспекторы начали преследование, но водитель игнорировал их требование остановиться.