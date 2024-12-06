В Башкирии пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Бирске пьяный водитель устроил автогонки с полицией. Скрываясь от инспекторов ГАИ, он врезался в ограждение. Об этом сообщил главный инспектор региона Владимир Севастьянов в своих соцсетях.

Во время ночного рейда патруль попытался остановить «Шевроле Авео» на улице Кирова, но водитель не отреагировал и начал ускоряться. Инспекторы начали преследование, но водитель игнорировал их требование остановиться.

На пересечении улиц Коммунистической и Кирова водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Он покинул автомобиль и попытался убежать, но был задержан инспекторами. Установлено, что ему 39 лет. Освидетельствование также показало наличие 1,313 мг/л алкоголя.

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