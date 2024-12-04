«Пятёрочка» стала региональным партнёром ХК «Салават Юлаев»

Для нас это очень важное партнёрство с «Салаватом Юлаевым». Ведь это клуб с богатой историей, он является вдохновением для жителей республики. И для нас очень важны ценности здорового образа жизни, спорта, и в этом партнёрстве мы находим синергию. Мы помогаем, как нам кажется, и развивать спорт в республике, и в популяризации. Это два бренда-лидера, это два известных бренда, и мы считаем, что это очень успешное партнёрство и будем его дальше развивать.

Игорь Чебунин, исполнительный директор территории Волга торговой сети «Пятёрочка»