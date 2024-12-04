«Пятёрочка» стала региональным партнёром ХК «Салават Юлаев»

«Пятёрочка»
стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сотрудничество
между крупнейшей в России сетью магазинов «у дома» и достоянием Башкортостана
«Салават Юлаев» позволит сторонам охватить широкую аудиторию покупателей и
фанатов, а также приобщить их к здоровому и спортивному образу жизни.
Традиционный
ритуал первой шайбы в матче юлаевцы посвятили своему партнеру. Торговая сеть
«Пятёрочка» заключила соглашение с хоккейным клубом «Салават Юлаев» и получила
официальный статус регионального партнёра в спортивном сезоне 2024/25.
Для нас это очень важное
партнёрство с «Салаватом Юлаевым». Ведь это клуб с богатой историей, он является
вдохновением для жителей республики. И для нас очень важны ценности здорового
образа жизни, спорта, и в этом партнёрстве мы находим синергию. Мы помогаем,
как нам кажется, и развивать спорт в республике, и в популяризации. Это два
бренда-лидера, это два известных бренда, и мы считаем, что это очень успешное
партнёрство и будем его дальше развивать.Игорь Чебунин, исполнительный директор территории Волга торговой сети «Пятёрочка»
«Уфа-Арена»
встретила болельщиков активными площадками от «Пятёрочки». Принять участие мог
каждый.
Предложили выгодные условия, решил
воспользоваться. Продукты каждый день покупаю в «Пятёрочке».Александр, болельщик
Прошел регистрацию, получил карту,
выгодный кешбэк. Получил презент. Интересная акция.Анатолий, болельщик
Каждый
болельщик получил приятные подарки от любимой торговой сети.
В «Пятёрочку» хожу постоянно. И
домой доставку заказываю. Вот, поучаствовали в акции, получили в подарок сок,
чипсы.Владислав, болельщик
Пришли на матч, увидели
«Пятёрочку», решили зарегистрироваться, приложение скачали, получили подарки,
мы очень довольны, потому что действительно «Пятёрочка» выручает. Мы ходим в
«Пятёрочку» часто.Гузель, болельщица
В
рамках соглашения партнёры – «Пятёрочка» и «Салават Юлаев» – смогут провести
совместные мероприятия, а также приобщить больше фанатов и болельщиков любимой
команды к здоровому образу жизни и спорту.