«Пятёрочка» стала региональным партнёром ХК «Салават Юлаев»

«Пятёрочка» стала региональным партнёром хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сотрудничество между крупнейшей в России сетью магазинов «у дома» и достоянием Башкортостана «Салават Юлаев» позволит сторонам охватить широкую аудиторию покупателей и фанатов, а также приобщить их к здоровому и спортивному образу жизни.

Традиционный ритуал первой шайбы в матче юлаевцы посвятили своему партнеру. Торговая сеть «Пятёрочка» заключила соглашение с хоккейным клубом «Салават Юлаев» и получила официальный статус регионального партнёра в спортивном сезоне 2024/25.

Для нас это очень важное партнёрство с «Салаватом Юлаевым». Ведь это клуб с богатой историей, он является вдохновением для жителей республики. И для нас очень важны ценности здорового образа жизни, спорта, и в этом партнёрстве мы находим синергию. Мы помогаем, как нам кажется, и развивать спорт в республике, и в популяризации. Это два бренда-лидера, это два известных бренда, и мы считаем, что это очень успешное партнёрство и будем его дальше развивать.

Игорь Чебунин, исполнительный директор территории Волга торговой сети «Пятёрочка»

«Уфа-Арена» встретила болельщиков активными площадками от «Пятёрочки». Принять участие мог каждый.

Предложили выгодные условия, решил воспользоваться. Продукты каждый день покупаю в «Пятёрочке».

Александр, болельщик
Фото №1 - «Пятёрочка» стала региональным партнёром ХК «Салават Юлаев»

Прошел регистрацию, получил карту, выгодный кешбэк. Получил презент. Интересная акция.

Анатолий, болельщик

Каждый болельщик получил приятные подарки от любимой торговой сети.

В «Пятёрочку» хожу постоянно. И домой доставку заказываю. Вот, поучаствовали в акции, получили в подарок сок, чипсы.

Владислав, болельщик

Пришли на матч, увидели «Пятёрочку», решили зарегистрироваться, приложение скачали, получили подарки, мы очень довольны, потому что действительно «Пятёрочка» выручает. Мы ходим в «Пятёрочку» часто.

Гузель, болельщица

В рамках соглашения партнёры – «Пятёрочка» и «Салават Юлаев» – смогут провести совместные мероприятия, а также приобщить больше фанатов и болельщиков любимой команды к здоровому образу жизни и спорту.

Волна
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