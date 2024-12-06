В Уфе воспитатель детсада таскала малышей по снегу

В Уфе в частном детском саду, расположенном на территории жилого комплекса, произошел инцидент с воспитателем, который грубо обращался с детьми. 4 декабря в сети появилось видео, на котором видно, как воспитатель бьет детей и тянет их по снегу.
Реакция администрации детсада оказалась неожиданной: директор не предприняла никаких мер, а заместитель отказалась брать на себя ответственность, сославшись на свое отсутствие в тот день.
В настоящее время выясняются детали произошедшего.
Фото: «Ufa_rb», ТГ.