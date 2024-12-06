В Уфе мужчина избил ребенка у подъезда

В Уфе мужчина жестоко избил ребенка. Событие произошло рядом с одним из многоэтажных домом и было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

По предварительным данным, это случилось утром 6 декабря. На записях видно, как мужчина находится у подъезда с двумя детьми. Внезапно он пинает одного из них, который сидит на ограде, и тот падает на землю. Удары продолжаются.

После этого мужчина уходит вместе с другим ребенком к парковке, оставив первого малыша одного. Однако вскоре он возвращается и снова начинает избивать его.